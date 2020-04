Comunicado do Business Wire :REPLY

A Reply acaba de anunciar a abertura das inscrições para o Creative Challenge 2020, a competição em equipes que faz parte do projeto: Reply Challenges. O Creative Challenge, que na edição de 2019 teve mais de 3.500 participantes e 350 projetos enviados, tem como objetivo reunir estudantes e jovens criativos para que desenvolvam conceitos inovadores. O projeto foi idealizado por alguns dos diretores de arte e profissionais mais qualificados do setor.

Para participar do desafio online, que acontecerá de sexta-feira, 22, até domingo, 24 de maio, basta se inscrever pelo site: challenges.reply.com. As equipes participantes terão 48 horas para desenvolver e enviar a sua proposta criativa em uma das seguintes categorias: "Employer Branding", "Ativação de Marca", "Design de Serviços", "Branded Content" e "Redes Sociais - Instagram".

Um juri de especialistas, composto por profissionais de criação do grupo Reply e de seus parceiros na competição - como Ducati Scrambler, FCA, Martini, MSC e OBI - selecionará uma equipe de cada categoria para a fase final, programada para acontecer em Julho, na qual eles terão a oportunidade de apresentar o seu projeto.

Durante a rodada final, o júri de especialistas definirá a equipe vencedora do Creative Challenge em cada categoria, de acordo com critérios, como inovação, criatividade, exclusividade, conformidade com o briefing dos Parceiros e qualidade da apresentação final.

Para mais informações sobre o Creative Challenge 2020, visite: challenges.reply.com.

