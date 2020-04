Comunicado do Business Wire :Bentley Systems

A Bentley Systems, Incorporated, fornecedora global líder de serviços abrangentes de software e gêmeos digitais para a avanços de projeto, construção e operações de infraestrutura, anunciou hoje que liberou seu serviço de colaboração na nuvem, ProjectWise 365, isentando taxas de assinatura até 30 de setembro de 2020, para conectar virtualmente as equipes de projeto de infraestrutura que continuam a trabalhar remotamente durante a pandemia.

O ProjectWise 365 permite um ambiente de análise híbrida 2D/3D imersivo, baseado na Web, projetado para ajudar as equipes a simplificar a coordenação e resolver problemas mais rapidamente. (Graphic: Business Wire)

O ProjectWise 365, que utiliza a tecnologia do Microsoft 365 e as ferramentas de produtividade para escritórios, estende o alcance e a acessibilidade do BIM e dos dados de engenharia de infraestrutura para facilitar a colaboração e a revisão em todo o ecossistema do projeto. Sendo um serviço baseado na nuvem e facilmente acessado por meio de um navegador da Web para simplificar a revisão do projeto, guia de remessa de documentos, RFIs, compartilhamento de informações e resolução de problemas, o ProjectWise 365 é perfeitamente adequado para uma rápida adoção ao trabalhar em casa, eliminando a necessidade de longos treinamentos e erros de tecnologias genéricas, como "drop boxes" e PDF.

Em 2019, a Bentley Systems foi classificada pelo ARC Advisory Group como o provedora n° 1 do BIM Colaborativo por suas ofertas de Integração de projetos do ProjectWise, dimensionáveis pela empresa, e a Microsoft citou a Bentley como uma das 25 maiores empresas em termos de uso do Azure globalmente. No desenvolvimento do ProjectWise 365, estendendo os fluxos de trabalho de engenharia de infraestrutura para todos os usuários dos serviços em nuvem do Office 365 da Microsoft, a Bentley aproveitou sua experiência de mercado para enfrentar os desafios de colaboração e compartilhamento de trabalho das equipes distribuídas de desenvolvimento do projeto.

"As empresas que utilizama Integração de projetos do ProjectWise para compartilhamento de trabalho, dizem que confiam no ProjectWise para manter a produtividade do projeto durante a transição para fluxos de trabalho remoto", comentou Dustin Parkman, Vice-Presidente da área de desenvolvimento do projeto da Bentley. "Agora, ao abrir de forma ampla e imediata o acesso ao nosso novo serviço simplificado de colaboração na nuvem do ProjectWise 365, estamos estendendo as vantagens do ProjectWise para equipes de projeto de engenharia de infraestrutura em todas as escalas. Ao habilitar "digitalmente" de modo completo todos os profissionais de infraestrutura, esperamos apoiar sua resiliência na superação dessa crise."

Gregory J. Elwanger, engenheiro de projetos da BLA, Inc. disse: "As atuais condições de trabalho em casa e a coordenação com várias partes deixam evidente como o ProjectWise 365 é fundamental para o nosso negócio e minha função como consultor de projetos é assegurar que nossas equipes permaneçam sempre conectadas e produtivas. Os serviços na nuvem do ProjectWise 365 nos permitem implantar rapidamente um ambiente comum de colaboração BIM que evita silos de dados, atrasos de coordenação e outras limitações que tivemos ao usar unidades de rede, serviços de compartilhamento de arquivos e e-mail. O ProjectWise 365 nos permite coordenar projetos mais rapidamente e reduzir o risco em trocas contratuais, independentemente do local dos participantes, adicionando resiliência e aumentando nossa capacidade de desenvolver projetos de alta qualidade dentro do cronograma."

Visite ProjectWise 365 para mais sobre o produto e visite Oferta ProjectWise 365 para saber mais sobre essa oferta que irá ajudar você a trabalhar de casa.

Para obter mais informações sobre respostas ações da Bentley diante dos desafios do trabalho remoto durante a pandemia, visite http://www.bentley.com/pt/workingfromhome.

ProjectWise Imagem 1: Legenda:O ProjectWise 365 permite um ambiente de análise híbrida 2D/3D imersivo, baseado na Web, projetado para ajudar as equipes a simplificar a coordenação e resolver problemas mais rapidamente.

ProjectWise Imagem 2

Sobre as Ofertas de Desenvolvimento de Projetos da BentleyA Bentley Systems se compromete a fornecer software abrangente de engenharia de construção e colaboração, e serviços de nuvem, para desenvolvimento de projetos de infraestrutura. Os serviços em nuvem do ProjectWise 365 aproveitam ao máximo os ambientes Azure e nativos da web da Microsoft. Para gêmeos digitais do projeto, os serviços de Revisão do projeto iTwinew da Bentley variam de fluxos de trabalho específicos da disciplina 2D/3D ad-hoc por meio de análises de projeto 4D abrangentes e contínuas que abrangem todo o escopo de projetos que utilizama Integração de projetos do ProjectWise. Para gêmeos digitais de construção 4D, o portfólio SYNCHRO da Bentley utiliza serviços iTwin para integrar modelagem 3D realista com modelagem de construção 4D,apresentação de trabalho avançado do ConstructSim,ComplyPro, ProcureWare e os serviços de nuvem de Controle eCampo.

A Bentley é classificada pelo ARC Advisory Group como o principal fornecedor de software colaborativo BIM.Osserviços ProjectWiseda Bentley são a "força de trabalho para compartilhamento de trabalho" para a maioria das principais empresas de ENR, incluindo 43 das 50 principais. Em 2019, a Microsoft nomeou a Bentley como finalista na categoria Realidade Mista de seu programa Partner of the Year para os casos de uso do Microsoft HoloLens 2 da SYNCHRO.

Sobre a Bentley SystemsA Bentley Systems é uma fornecedora líder global de soluções de software para engenheiros, arquitetos, profissionais geoespaciais, construtores e proprietários-operadores para projeto, construção e operações de infraestrutura. As aplicações MicroStation baseadas em engenharia e BIM da Bentley, e seus serviços da nuvem de gêmeos digitais, avançam na entrega de projetos (ProjectWise) e no desempenho de ativos (AssetWise) de transporte e outros trabalhos públicos, utilitários, plantas industriais e de recursos, e instalações comerciais e institucionais.

A Bentley Systems emprega mais de 3.500 colegas e gera receitas anuais de mais de US$ 700 milhões em 172 países. o início em 1984, a empresa continua tendo a participação majoritária dos cinco irmãos que fundaram a Bentley. www.bentley.com

Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, iTwin Design Review, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, Integração de projetos do ProjectWise e SYNCHRO são marcas comerciais registradas ou não, ou marcas de serviço da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

