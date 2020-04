Papa pede solidariedade

''O risco é que possamos ser atingidos por um vírus ainda pior, o da indiferença egoísta. Um vírus que se espalha pelo pensamento de que a vida é melhor se for melhor para mim e que tudo ficará bem se for bom para mim'' - Papa Francisco (foto: ALBERTO PIZZOL/AFP)

Vaticano - O papa Francisco pediu solidariedade no combate à pandemia de COVID-19. Ele deixou o Vaticano pela primeira vez em mais de um mês para celebrar missa na Igreja do Espírito Santo, em Sassia, em Roma, onde alertou para a "indiferença egoísta" no combate à doença. "Agora, enquanto ansiamos por recuperação lenta e árdua da pandemia, existe o perigo de esquecermos aqueles que foram deixados para trás", disse Francisco durante a celebração do Domingo da Divina Misericórdia.





“O risco é que possamos ser atingidos por um vírus ainda pior, o da indiferença egoísta. Um vírus que se espalha pelo pensamento de que a vida é melhor se for melhor para mim e que tudo ficará bem se for bom para mim”, afirmou. Após a missa, o papa agradeceu ao trabalho da imprensa e ressaltou a importância da comunicação.





"Obrigado por seu trabalho. Ao invés de ficar na cama no domingo, vocês trabalham. Obrigado. É importante comunicar", disse Francisco aos jornalistas que o aguardavam diante da igreja romana de Santo Spirito in Sassia.





A Itália, um dos países mais atingidos pela pandemia, estuda maneiras de suspender a quarentena que já dura seis semanas. O país tem mais de 23 mil mortos pela COVID-19. "A misericórdia não abandona quem fica para trás", lembrou Francisco. “Não pensemos só nos nossos interesses. Aproveitemos esta prova como uma oportunidade para preparar o amanhã de todos. Sem descartar ninguém: de todos. Porque, sem uma visão de conjunto, não haverá futuro para ninguém", disse o pontífice durante a missa, segundo o Vatican News, site de comunicação da Santa Sé.





O papa não saía do Vaticano desde 15 de março, quando percorreu uma Roma deserta para rezar em dois templos pelo fim da pandemia. Por causa das medidas de quarentena adotadas na Itália e no próprio Vaticano, todas as missas são celebradas sem público. Na semana passada, o pontífice havia alertado para o risco de violência contra as mulheres por causa do confinamento. Um relatório da ONU apontou que as mulheres são afetadas de maneira mais severa pela pandemia.