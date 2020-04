A América Latina atingiu a marca de 100.952 infecções por COVID-19 neste domingo, enquanto o número de mortos foi de 4.924, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

O Brasil, com 210 milhões de habitantes, registra a maioria dos casos, com 38.654 infectados e 2.462 mortes, embora os especialistas calculem um número muito maior de casos devido aos poucos testes realizados no país.