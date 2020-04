Relatório da ONU pede banimento de 14 navios por furar sanções à Coreia do Norte

Em um relatório que aponta aumento de importações de carvão, petróleo, além da continuidade de ataques cibernéticos contra instituições financeiras e mercados de criptomoedas, especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) recomendaram 39 novas medidas sancionadoras para o Conselho de Segurança aplicar contra a Coreia do Norte, incluindo o banimento de 14 embarcações que furaram as sanções já em vigor.



De acordo com o documento de 267 páginas obtido pela Associated Press, a Coreia do Norte continua importando produtos de luxo, como carros, relógios e bebidas, e outros produtos que estão proibidos de entrar no país. O relatório também indica que a nação continua tendo acesso ao sistema financeiro internacional por meio de intermediários.



Sobre as 14 embarcações que os especialistas pedem o banimento, uma está registrada em Sierra Leone e outras seis tinham registro no país. Duas são norte coreanas, uma é da China, uma do Vietnã, uma estava com registro em Togo, uma com registro em São Cristovão e Nevis e uma sem registro conhecido pela ONU.



As sanções da ONU contra a Coreia do Norte, incluindo o banimento da maioria das suas exportações e limitando suas importações, é um meio de tentar pressionar o governo de Kim Jong-un de abandonar o programa nuclear e de mísseis balísticos que o país desenvolve há anos.