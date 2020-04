O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, classificou neste sábado a prisão de vários ativistas pró-democracia em Hong Kong como um fato "profundamente perturbador".

No início do dia, a polícia deteve 15 ativistas por acusações relacionadas aos protestos maciços que abalaram este centro financeiro asiático no ano passado.

"As prisões de ativistas pró-democracia em Hong Kong são profundamente preocupantes - a politização da aplicação da lei é inconsistente com os valores universais da liberdade de expressão, associação e reunião pacífica", afirmou Pompeo no Twitter.