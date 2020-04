Rolling Stones, Taylor Swift e outros astros em festival virtual contra COVID-19

Com grande parte da população do mundo confinada em suas residências, estrelas como Taylor Swift e The Rolling Stones vão participar neste sábado do festival "One World: Together at Home" ("Um mundo: juntos em casa"), uma maratona global de música em homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à COVID-19, um evento apoiado pela organização internacional Global Citizen, em colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A crise global da saúde mantém cerca de 4,5 bilhões de pessoas confinadas em suas casas.

Com início previsto para as 15h de Brasília deste sábado, com uma duração de cerca de seis horas e que pode ser acompanhado on-line, o evento, com curadoria da cantora pop Lady Gaga, inclui artistas como Annie Lennox e Sheryl Crow, além da presença de atores como Don Cheadle e Samuel L. Jackson ou a estrela americana do futebol Megan Rapinoe.

Elton John, Jennifer Lopez, Celine Dion, Paul McCartney, Stevie Wonder e Billie Eilish farão parte desta transmissão global, cuja apresentação será feita por três personalidades conhecidas da televisão americana: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.

O Global Citizen confirmou à AFP que os quatro membros dos Rolling Stones - Mike Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood - também participarão do recital. O grupo divulgou que a apresentação será feita nas casas dos músicos, "isoladamente".

Lady Gaga, por sua vez, indicou que este mega-concerto procura contar "histórias globais de triunfo e esperança".

"Podemos fazer algo para trazer alegria e alivio aos cantos da Terra", acrescentou.

O evento não apenas busca entretenimento, mas funciona como um "grito de mobilização" para colaborar com organizações de ajuda local.

Também convocará filantropos e governos para apoiar a OMS em sua resposta contra o coronavírus, um objetivo pelo qual os organizadores alegam ter arrecadado 35 milhões dólares.