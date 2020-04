Mais de 100 mil mortos na Europa por COVID-19

A pandemia do novo coronavírus matou mais de 100 mil pessoas na Europa, quase dois terços das mortes relacionadas à COVID-19 no mundo, de acordo com um balanço realizado neste sábado, às 16H00 (de Brasília), pela AFP a partir de fontes oficiais.

Com um total de 100.501 mortes (entre 1.136.672 pessoas infectadas), a Europa é o continente mais afetado pela pandemia, que causou 157.163 óbitos no planeta.

A Itália (23.227) e Espanha (20.043) são os países mais atingidos no continente europeu, seguidos pela França (19.323) e o Reino Unido (15.464).

No mundo, foram registrados pelo menos 2.281.334 casos de COVID-19, o que, no entanto, reflete apenas uma parte do número real de contaminações, uma vez que um grande parte de países aplica testes apenas em casos graves.