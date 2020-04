Final da Liga dos Campeões africana é adiada devido ao coronavírus

A final da Liga dos Campeões da Confederação Africana de Futebol (CAF), assim como a Copa da Confederação, segunda competição continental de clubes, programadas para maio, foram adiadas para uma data futura ainda não definida devido à pandemia do coronavírus, anunciou neste sábado (18) a CAF.

A cidade portuária camaronesa de Douala havia sido escolhida para sediar a final da Liga dos Campeões em 29 de maio no novo estádio Japoma, com lugar para 50.000 espectadores.

A Copa da Confederação seria disputada em 24 de maio no estádio Príncipe Moulay-Abdallah de Rabat, no Marrocos.

"O novo calendário será comunicado em tempo útil após a consulta dos diferentes atores", explicou a CAF, que já havia adiado as semifinais das competições "e segue a situação de perto e trabalha com as autoridades competentes, incluindo a Organização Mundial de Saúde (OMS)".