Igreja do cemitério de Bérgamo finalmente vazia de caixões

"A igreja do cemitério de Bérgamo vazia. Finalmente". O prefeito da cidade italiana publicou neste sábado no Twitter uma foto do interior do templo, sem os vários caixões que o local teve que receber por várias semanas devido à pandemia de coronavírus.

A imagem e o tuíte ilustram a queda da pressão sobre a Itália e, em particular, a Lombardia, que sai de uma fase aguda da crise de saúde que provocou a morte de quase 23.000 pessoas no país, metade delas nesta região do norte.

Membro do Partido Democrata, Giorgio Gori é prefeito da cidade de Bérgamo, considerada na Itália a localidade-mártir da pandemia.

Em outra mensagem, publicada na quinta-feira, explicou que 795 de seus funcionários morreram entre 1 de março e 12 de abril, ou seja 626 de mais (+370%) que no mesmo período dos 10 anos anteriores.

A Itália anunciou na sexta-feira uma alta expressiva do número de curados (mais de 2.500) da COVID-19. E na Lombardia o número de pacientes na UTI ficou abaixo de mil pela primeira vez em um mês.

A região pretende começar na próxima semana exames de sangue dos profissionais de saúde de algumas cidades especialmente afetadas, como Bérgamo, Brescia, Lodi, Cremona e Milão.