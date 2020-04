Milhares de pessoas saem do confinamento em Bangladesh para funeral de religioso

(foto: STR / AFP )

Dezenas de milhares de pessoas desafiaram neste sábado o confinamento empara acompanhar o funeral de um famoso pregador islâmico.

A polícia estabeleceu um acordo com a família do falecido, Jubayer Ahmad Ansari, para a presença de apenas 50 pessoas no funeral, mas não conseguiu conter ade quase 100.000 moradores na cidade de Sarail (leste).

O pregador, de 55 anos, muito conhecido e diretor de um seminário, faleceu na sexta-feira.

Bangladesh, país de 168 milhões de pessoas, decretou o confinamento em 26 de março. Oficialmente registra 2.200 casos de coronavírus e 84 mortes.