A falta de calor humano

Moro na Itália há 20 anos e nunca vi algo tão chocante. A princípio, a pandemia parecia algo isolado e que ficaria somente na China. Não aconteceu. De uma hora para a outra, muitas pessoas começaram a adoecer. O país e o mundo foram pegos de surpresa.





E mesmo o sistema de saúde daqui funcionando bem em diversas situações, toda a contenção e prevenção teve início muito tardiamente, o que levou a um colapso deste setor. O coronavírus se alastrou rapidamente por aqui e, de repente, muitas pessoas necessitavam de atendimento médico. Os suprimentos começaram a faltar, não tinha bombas de oxigênio suficientes e nem mesmo leitos para que essas pessoas pudessem ser internadas. E, a cada dia, mais pessoas se contaminavam. Hoje, não é muito diferente, muitas pessoas ainda precisam de atendimento. E novos casos surgem todos os dias.

Com a situação cada vez pior, o isolamento social foi sendo imposto devagar, com os comércios fechando as portas por tempo indeterminado e, posteriormente, foi recomendado que as pessoas ficassem em casa. Os trens e ônibus tiveram horário reduzido e as fábricas também fecharam as portas. De repente, tudo estava fechado: escolas, museus, bares, discotecas e pubs. Tudo, tudo estava fechado.





As ruas estão vazias. As praças e parques foram fechados, não tem crianças brincando, não tem pessoas andando de bicicleta e nem correndo. Não se vê nada nas ruas mais, está tudo completamente isolado.





Mas não é fácil ficar dentro de casa sabendo que as contas vão continuar a vir e que o aluguel não sofrerá mudanças por isso. Mas, aos poucos, vamos nos adaptando, porque é somente isso que podemos fazer neste momento. O governo tem ajudado financeiramente, mas não sabemos até quando teremos esse auxílio. A verdade é que não sabemos de nada ao certo.

O sentimento é de medo, de tristeza e de impotência. O número de casos confirmados e mortos não para de crescer e, pensar que alguém que sempre fez parte da nossa vida pode ser contaminado dói. Pensar que todos nós estamos sujeitos ao contágio, entristece. E pensar, ainda, que a qualquer momento podemos perder alguém, e nem um adeus sequer ter chance de dar, é desesperador. O abraço de conforto foi negado ao italiano, e isso é muito triste.





Eu amo a Itália e estou em paz por estar aqui neste momento. No entanto, é preciso olhar pelo nosso Brasil. Essa doença colocou a Itália e parte do mundo de joelhos.





Temo que essa pandemia venha a impedir que um dia eu volte a ver minhas pessoas do Brasil, minha família, minha filha, meus irmãos. É difícil, mas acredito que servirá de ensinamento para que possamos valorizar mais a nossa própria vida e das pessoas que amamos.

O isolamento ainda irá perdurar até maio, não será fácil, mas não podemos relaxar. Precisamos manter os cuidados e permanecer em casa. Infelizmente, quanto menos contato humano, melhor para o país, para o mundo e para todos nós. Só assim poderemos, lá na frente, voltar a abraçar familiares e amigos, sem risco, sem máscara e sem distância.





É restrito e é difícil, afinal, estamos sendo controlados. Mas isso é para o nosso bem. E quanto mais respeitarmos esse isolamento social, mais rápido voltaremos para a nossa vida normal. Com contato, com circulação nas ruas, com brincadeiras e com calor humano.





