Comunicado do Business Wire :Dole Packaged Foods, LLC

Em um esforço para prestar a tão necessária assistência durante a pandemia de Covid-19, a Dole Packaged Foods, LLC lançou uma iniciativa para fornecer alimentos nutritivos a pessoas necessitadas. A Dole está convidando outras organizações e empresas de todos os portes e do mundo inteiro a unirem forças para proporcionar um pouco de luz em tempos obscuros e assegurar a saúde de pessoas necessitadas no mundo todo.

De crianças a idosos e aqueles que atuam na linha de frente cuidando de outras pessoas, a Dole busca ajudar a sanar as deficiências de acesso a alimentos saudáveis em momentos desafiadores por meio de uma série de doações e parcerias. A empresa comprometeu seus recursos, instalações e esforços de impacto social em sua promessa Sunshine for All para que as pessoas tenham acesso imediato aos alimentos nutritivos de que necessitam com iniciativas como:

-- Oferta de alívio às pessoas na linha de frente em parceria com diversas redes de batidas de frutas em mercados locais. A Dole está entregando semanalmente embalagens de batidas nutritivas ou pacotes de frutas a 650 hospitais com mensagens personalizadas de gratidão, esperança e incentivo de funcionários da Dole a trabalhadores da linha de frente. Além disso, a marca está entregando vouchers para produtos Dole a prestadores de saúde em cinco mil hospitais dos Estados Unidos.

-- Parceria com a World Central Kitchen para ajudar idosos e famílias carentes da Califórnia ao fornecer a nutrição de que necessitam para se manterem saudáveis com uma doação de 15 mil caixas de copos de frutas e proporcionar espaço para a preparação e o acondicionamento de refeições.

-- Compromisso com a cidade de Jackson (Mississippi), um dos maiores desertos dos Estados Unidos, para sanar a deficiência de acesso de seus habitantes a alimentos saudáveis. Ao trabalhar com o Ação de Socorro a Desastres da prefeitura, uma parceria com a organização Boys & Girls Clubs, e ajudar estudantes e famílias da escola primária Galloway, a Dole está fornecendo 2.100 caixas de copos de frutas e pacotes de frutas congeladas, criando refeições saudáveis para famílias carentes, proporcionando esperança e estímulo, e fazendo doações em dinheiro para reparar os danos de inundações ocorridos em escolas de comunidades pobres. Além disso, a Dole assumiu o compromisso de ajudar Jackson a suprir carências de nutrição infantil durante o ano que vem.

-- Parceria com a Lyft para fornecer alimentos nutritivos a idosos carentes em Seattle e Chicago. Por meio de uma parceria de entrega com a Lyft, a Dole pagará motoristas que trabalham com a empresa de transporte compartilhado para coletarem produtos Dole na área externa de seus depósitos e entregarem mais de quatro mil caixas de copos de frutas em alojamentos assistidos.

-- Atuação com a instituição filantrópica St Mungo's para doar 14.500 copos de frutas, a serem distribuídos a algumas das pessoas mais vulneráveis de Londres que se encontram instaladas pelo Intercontinental Hotel Group para que não estejam desabrigadas. Além disso, a Dole está estabelecendo parcerias com bancos de alimentos do Reino Unido para organizar a entrega de copos de frutas a habitantes idosos que se encontram em situação de isolamento.

-- Entrega de copos de frutas a prestadores de saúde de hospitais em Paris (França), Barcelona (Espanha), Auckland (Nova Zelândia), Manila (Filipinas), Kobe (Japão), Singapura, Toronto (Canadá) e em regiões da Tailândia, Vietnã, Índia e Coreia.

A Dole também lançará uma campanha para homenagear trabalhadores essenciais que atuam na linha de frente como verdadeiros super-heróis, agradecer a seus parceiros e convocar outros a cumprirem sua promessa Sunshine For All.

Ainda que estes pareçam tempos obscuros, a Dole tem o compromisso de oferecer oportunidades para que as pessoas encontrem luz em suas vidas./

"A Dole quer criar um mundo onde todos - independentemente de idade, nível de renda, local ou gênero - tenham acesso ao que necessitam para se manterem saudáveis", declarou Pier Luigi Sigismondi, presidente da Dole Worldwide Packaged Foods. "A Dole está comprometida em encontrar maneiras de sanar deficiências de acesso a alimentos nutritivos em tempos difíceis, mas reconhecemos que não podemos fazer isso sozinhos. Este é o momento de empresas de todos os setores e países se unirem para gerarmos o maior impacto positivo."

A Dole também intensificou o apoio dado a seus funcionários para assegurar que eles tenham tudo o que precisam para permanecerem com plena saúde. A Dole criou recursos para funcionários que possam chegar a ter contato com o coronavírus e está trabalhando para aprimorar suas instalações de imunidade hospitalar em Dolefil/Polomolok para que os médicos estejam bem equipados para tratarem da comunidade.

Se quiser saber mais sobre os esforços da Dole e como você pode unir forças conosco, acesse sunshineforall.com.

Sobre a Dole Packaged Foods, LLC

A Dole Packaged Foods, LLC é líder mundial em cultivo, abastecimento, distribuição e comercialização de lanches à base de frutas e saudáveis. A Dole comercializa uma linha completa de frutas embaladas que dispensam refrigeração, frutas congeladas, frutas secas e sucos. Em todas as suas operações, a empresa se concentra em quatro pilares de sustentabilidade: manejo de água, pegada de carbono, conservação do solo e redução de resíduos. Para saber mais, acesse dolesunshine.com ou doleintlcsr.com.

