Trump garante a México compra de equipamento médico nos EUA contra COVID-19

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta sexta-feira (17) que seu colega americano, Donald Trump, lhe garantiu a aquisição de respiradores e equipamento de terapia intensiva no país para responder à pandemia do novo coronavírus.

López Obrador detalhou que Trump conversou com ele por telefone para responder ao pedido feito na semana passada para comprar nos Estados Unidos 10.000 respiradores e 10.000 monitores, em um momento em que governos de todo o mundo disputam os equipamentos disponíveis para enfrentar a emergência sanitária.

Trump "me garantiu que no fim deste mês teremos mil e poderemos adquirir outros mais porque o nosso país não tem restrições para as compras de equipamento dos Estados Unidos", escreveu o presidente mexicano em sua conta no Twitter.

O líder, conhecido pelo acrônimo AMLO, considerou a resposta do vizinho como "um novo gesto de solidariedade com o México".

"Eu lhe propus a possibilidade de nos encontrarmos em junho ou julho para externar pessoalmente o nosso agradecimento", acrescentou López Obrador, que assumiu a Presidência em dezembro de 2018, mas até agora não se encontrou com Trump.

O encontro também servirá, acrescentou, para "dar testemunho da entrada em vigor do T-MEC", sigla do renovado acordo de livre comércio que México, Estados Unidos e Canadá negociaram por exigência de Trump e que substituirá a Alca, em vigor desde 1994.

Em 10 de abril, durante outro telefonema, os dois líderes acordaram que o México reduzirá sua produção de petróleo em 100.000 barris diários para poder cumprir com o corte da oferta mundial, decidido pelos países produtores em vista da queda dos preços.

O México tem 6.297 casos confirmados e 486 mortos por COVID-19, segundo dados oficiais divulgados na quinta-feira.