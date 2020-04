Petróleo segue afundando e reservas de cru aumentam

O preço do petróleo em Nova York voltou a cair nesta sexta-feira, 8,1%, ao nível mais baixo desde janeiro de 2002, em um mercado superabastecido, no qual, inclusive, torna-se difícil para os Estados Unidos armazenar o óleo cru.

O barril do West Texas Intermediate para entrega em maio se situou em 18,27 dólares, baixa de 1,60 dólar, nesta sexta-feira.

O barril do WTI para entrega em junho, que será a referência do mercado de Nova York a partir da próxima quarta-feira, caiu 2%, a 25,07 dólares.

O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho subiu 0,90%, a 28,08 dólares, em Londres.