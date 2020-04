Presidente mexicano convoca médicos com mais de 60 anos para reforçar combate a coronavírus

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, convocou 20 mil médicos e enfermeiras com idade entre 60 e 65 anos para reforçar o sistema de saúde pública antes do pico de casos de coronavírus, esclarecendo que eles irão atuar em hospitais que atendem pacientes com outras doenças.

"Consideramos que, se os profissionais estiverem saudáveis e desejarem, voluntariamente, ajudar, poderiam participar trabalhando em suas mesmas instituições, não em hospitais que atendam pacientes com Covid", disse López Obrador nesta sexta-feira, em sua conferência matinal.

Os maiores de 60 anos são mais vulneráveis às consequências da Covid-19, com uma das maiores taxas de mortalidade, segundo dados do governo. Os voluntários, todos trabalhadores da saúde pública que se afastaram temporariamente por fazerem parte do grupo de risco, não poderão apresentar doenças como hipertensão, obesidade ou diabetes.

O objetivo da convocação é preencher o espaço deixado por profissionais deslocados para atender casos do novo coronavírus, cujo pico de contágio no México está previsto para entre 8 e 10 de maio, segundo o governo.

Quem atender à convocação receberá um adicional de 30% no salário e irá trabalhar de 23 de abril a 23 de maio, segundo o presidente. "Estima-se que haja cerca de 40 mil médicos e enfermeiras de 60 a 65 anos, metade deles totalmente saúdável, de modo que teríamos a possibilidade de contar com 20 mil profissionais da área de saúde", previu López Obrador.

O México soma 6.297 casos confirmados de Covid-19 e 486 mortos, segundo dados oficiais atualizados até ontem.