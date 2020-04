Laver Cup é adiada para 2021 por coincidir com Roland Garros

A Laver Cup, um torneio criado por Roger Federer há três anos e que aconteceria em Boston de 25 a 27 de setembro, durante as novas datas de Roland Garros (20 de setembro a 4 de outubro), acabou sendo adiada para 2021, anunciaram os organizadores do evento nesta sexta-feira.

Essa decisão foi motivada por "mudanças no calendário internacional" que criaram uma situação de "conflito" com outros grandes torneios, explicaram os organizadores.

O adiamento de Roland Garros devido à pandemia do COVID-19, decidido unilateralmente e anunciado em meados de março pela Federação Francesa de Tênis (FFT), colocou os dois torneios sobrepostos nas mesmas datas.

Alguns dias atrás, o presidente da ATP, Andrea Gaudenzi, embora reconhecesse que a FFT havia cometido "um erro" e "agido por medo", validou a decisão do Grand Slam de Paris, inicialmente marcada de 24 de maio a 7 de junho, para de transferi-lo para o final de setembro.

A Laver Cup é um torneio de exibição que coloca frente a fente o Team Europe, liderado por Roger Federer e Rafael Nadal, com o Team World (resto do mundo), em um formato semelhante ao Ryder Cup. Os organizadores optaram por não forçar que os jogadores tivessem que escolher entre as duas competições.

Assim, a quarta edição da Laver Cup foi remarcada e será realizada em Boston, de 24 a 26 de setembro de 2021.

"É uma pena que a Laver Cup tenha sido adiada por um ano, mas no momento é a melhor coisa a se fazer", disse Federer.