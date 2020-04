Volta à Bélgica é cancelada devido ao coronavírus

A Volta à Bélgica de ciclismo (Baloise Belgium Tour) foi cancelada devido a crise do novo coronavírus, anunciou nesta sexta-feira a empresa organizadora, a Golazo.

A competição seria realizada de 10 a 14 de junho, mas as autoridades do país proibiram qualquer evento com público até 31 de agosto.

Além disso, "após a decisão da União Ciclista Internacional (UCI) de não autorizar nenhum evento de ciclismo até 30 de junho, a organização decidiu mudar o Baloise Belgium Tour 2020 para 2021", pode ser lido no site da prova.

Os Três Dias de Bruges-La Panne e o BinckBank Tour, dois eventos WorldTour organizados pela Golazo, ainda podem ser remarcados para o próximo outono europeu.

"A Golazo está mantendo diálogos a esse respeito com a UCI para encontrar uma data apropriada dentro do calendário de ciclismo de 2020 o mais rápido possível"

Os três dias de Bruges-La Panne estavam agendados para 25 de março. O BinckBank Tour aconteceria de 31 de agosto a 6 de setembro, mas a corrida teve que ser remanejada após o adiamento do Tour de France, de 29 de agosto para 20 de setembro.