Comunicado do Business Wire :City of Tampere

O vencedor do concurso é o pseudônimo Lakes & Roses. O júri elogiou sua excelente abordagem geral à arquitetura urbana e paisagística, além da luminosidade da paisagem urbana. O autor revelação é o Architecturestudio NOAN de Tampere (Finlândia).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200417005425/pt/

City of Tampere: The Viinikanlahti International Urban Ideas Competition in Tampere Has Ended. Photo by: Architecturestudio NOAN

A candidatura vencedora forneceu excelentes condições prévias para expandir o centro da cidade de Tampere, localizado entre dois corpos d'água, ao sul. "A candidatura permite o desenvolvimento de blocos de moradias semelhantes aos do centro da cidade e uma área contínua de parques urbanos junto ao lago Pyhäjärvi para todos os residentes", disse o presidente do júri e vice-prefeito de Tampere, Jaakko Stenhäll.

O membro internacional do júri, o arquiteto Helle Juul, de Copenhague, ficou satisfeito com o número e a alta qualidade das candidaturas do concurso. O Lakes & Roses representou uma experiência distinta no design do layout urbano, com soluções arquitetônicas e urbanas convincentes. "O layout do local tem a capacidade de se adaptar a uma variedade de mudanças sociais", elogiou Helle Juul.

O concurso foi organizado pela cidade de Tampere em cooperação com a Associação Finlandesa de Arquitetos (SAFA) e a Associação Finlandesa de Arquitetos Paisagistas (MARK). Dezenas de urbanistas e paisagistas do mundo todo participaram, sob pseudônimos, do concurso internacional de ideias realizado em duas fases.

A digitalidade avançada da competição permitiu finalizar o concurso no cronograma original, apesar da pandemia do coronavírus.

Visite o site da cidade de Tampere e o site do concurso para ver as candidaturas e os materiais do concurso.

www.tampere.fi/viinikanlahti

https://awards.viinikanlahti.weup.city/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200417005425/pt/

Jaakko Stenhäll Vice-prefeito Cidade de Tampere +358 45 137 8505 jaakko.stenhall@tampere.fi Minna Seppänen Gerente de Desenvolvimento de Projetos Cidade de Tampere +358 401 509857 minna.seppanen@tampere.fi

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.