Criticada internacionalmente, China corrige balanço de mortes por coronavírus

Alvo de críticas pela falta de transparência quando o novo coronavírus foi detectado, o governo chinês revisou os números e anunciou nesta sexta-feira (17) 1.300 mortos adicionais na pandemia que paralisa o mundo, ao mesmo tempo em que países como a Alemanha apresentam sinais de esperança ao afirmar que a situação está sob controle.

Os balanços oficiais de Pequim de contágios e mortes provocadas pelo coronavírus provocam suspeitas há várias semanas. Nesta sexta, as autoridades chinesas insistiram em que não ocultaram dados, e sim que aconteceram "omissões" e "atrasos".

A China havia anunciado até o momento 3.342 mortes e mais de 82.000 contágios em um país de quase 1,4 bilhão de habitantes.

Hoje, Wuhan, cidade do centro da China em que o vírus foi detectado em dezembro, explicou que, no pico da epidemia, alguns pacientes morreram em casa, porque não tinham condições de serem atendidos em hospitais. Estes óbitos não tinham sido contabilizados.

Com os novos números, o balanço total na China subiu para 4.632 mortos.

- Uma falha em um laboratório? -

Desde dezembro, o novo coronavírus matou mais de 145.000 pessoas e infectou 2,1 milhões, de acordo com um balanço da AFP, baseado em dados oficiais, provavelmente inferior ao custo humano real desta pandemia.

As perguntas sobre a origem do vírus são inúmeras. Até agora, muitos acreditam que surgiu em um mercado de Wuhan ao ar livre, onde certas espécies raras de animais eram vendidas. O novo coronavírus seria de origem animal, semelhante a um patógeno presente em morcegos, que teria sido transmitido ao homem e sofrido mutação.

A imprensa americana levantou uma nova hipótese. O jornal "The Washington Post" informou que a embaixada dos Estados Unidos em Pequim alertou há dois anos sobre as escassas medidas de segurança de um laboratório que estudava os coronavírus dos morcegos.

De acordo com o canal Fox News, o novo coronavírus teria surgido neste local, em consequência de um erro involuntário.

O presidente francês, Emmanuel Macron, avaliou na quinta-feira em uma entrevista ao jornal "Financial Times" que há aspectos desconhecidos na gestão por parte da China da pandemia do novo coronavírus.

"Teremos que fazer perguntas difíceis sobre o aparecimento do vírus e sobre por que não pôde ser detido antes", declarou, no mesmo tom, o ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab.

- "Sob controle" na Alemanha -

Atualmente, 4,5 bilhões de pessoas, ou seja 58% da população mundial, permanecem confinadas, mas na Europa os governos começam uma análise entre as exigências de saúde e a necessidade de minimizar o custo financeiro da pandemia.

Países como Espanha e Itália estão começando a retirar as restrições de movimento, decidindo quem pode voltar a trabalhar, ou estudar, e quem deve continuar em casa, assim como quais medidas de segurança deverão ser aplicadas para evitar um surto fatal.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Europa permanece no "olho do furacão" e não deve baixar a guarda.

Nesta sexta-feira, a Alemanha, maior economia europeia, afirmou que a epidemia está "sob controle e é administrável".

"Conseguimos passar de um crescimento dinâmico a um crescimento linear. As taxas de infecção diminuíram de maneira significativa", afirmou o ministro da Saúde, Jens Spahn.

O "ratio" de infecção, que mede o número de pessoas contaminadas em média por cada enfermo de COVID-19, caiu para 0,7%, segundo o Instituto Robert Koch. O dado é considerado positivo e abre caminho para a flexibilização do confinamento.

A partir de segunda-feira, as lojas de até 800 metros quadrados poderão reabrir as portas, caso obedeçam as regras rígidas de higiene. As escolas poderão retomar as aulas a partir de 4 de maio, começando pelos alunos mais velhos.

Na Espanha, a metodologia para contabilizar as vítimas está provocando confusão entre o governo central e as autoridades regionais, para as quais o balanço deve incluir os casos suspeitos de pessoas mortas antes de serem submetidas a exames de diagnóstico. Se isto acontecer, os números devem registrar uma alta expressiva.

"O número de mortos é muito maior", afirmou o vice-presidente da região de Madri, Ignacio Aguado.

- Queda histórica do PIB chinês -

As consequências financeiras da pandemia estão apenas no início e os planos de ajuda anunciados pelo governos e pelas instituições multilaterais podem ficar pequenos.

O mundo inteiro está paralisado, a demanda de petróleo desabou, o esporte internacional e os festivais culturais foram adiados, o turismo é inexistente, e a imagem de uma pessoa embarcando em um avião provoca incredulidade e nostalgia.

Nesta sexta-feira, a China anunciou uma contração de 6,8% do PIB em ritmo anual no primeiro trimestre do ano. Em termos anuais, a China não experimentava uma contração do PIB desde 1976.

Nos Estados Unidos, a economia sofrerá um processo similar e, para tentar evitar o pior cenário, o presidente Donald Trump deseja que o país retome as atividades o mais rápido possível.

Ontem, o presidente afirmou que os estados menos afetados pela pandemia podem retomar as atividades econômicas "amanhã", inclusive antes da data de 1o de maio então mencionada por seu governo. O anúncio provocou euforia nas Bolsas asiáticas e europeias.

Os Estados Unidos registram o balanço mais grave da COVID-19, com mais de 33.000 mortes e um total de 671.425 casos confirmados.

Nos últimos dias, foram registradas manifestações em várias regiões dos Estados Unidos contra as medidas de confinamento.

"Fim ao confinamento", "Queremos trabalhar", ou "Viver livres ou morrer", afirmaram dezenas de manifestantes no estado de Michigan, enquanto a oposição democrata teme que estas concentrações aumentem os contágios.

Depois dos Estados Unidos, o balanço mais grave de vítimas do coronavírus está na Itália, com mais de 22.000 mortos, Espanha (19.500), França (quase 18.000) e Reino Unido (13.700).

- Década perdida na América Latina -

Na América Latina, a pandemia provocou mais de 4.000 mortes e 85.000 contágios.

A situação é especialmente grave no Brasil, onde foram registradas 1.924 mortes, embora o número real de infecções possa ser 15 vezes maior, de acordo com pesquisadores que estimam que mais de 300.000 pessoas teriam sido infectadas. Teme-se uma catástrofe nas próximas semanas.

O presidente Jair Bolsonaro demitiu na quinta-feira o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defensor das medidas de isolamento social que são criticadas pelo governante por seu impacto na economia.

No Equador, outro país muito afetado, com 7.900 casos e quase 400 mortos, o presidente Lenín Moreno, que decretou 15 dias de luto nacional pelas vítimas da pandemia, reconheceu que a nação não estava preparada para a emergência.

Especialmente chocantes são os depoimentos que chegam da cidade equatoriana de Guayaquil, a área mais afetada, onde os serviços de saúde e as funerárias entraram em colapso.

Nas últimas três semanas, 1.400 corpos foram removidos, mais da metade deles em casas, e ainda há 700 que não foram enterrados, relatou o diretor do governo para enfrentar a crise nesta região do Equador, Jorge Wated.

As previsões sobre o impacto do coronavírus na economia da América Latina não são nada otimistas. A pandemia pode provocar outra "década perdida", entre 2015 e 2025, já que os países da região estão diante de sua pior recessão econômica em 50 anos, alertou o diretor para o Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), Alejandro Werner.