Espanha tem quase 19.500 mortes por coronavírus

A Espanha registrou até esta sexta-feira (17) um total de 19.478 mortes provocadas pelo coronavírus, de acordo com os dados do ministério da Saúde, cada vez mais questionados por algumas regiões por incluir apenas os casos com teste positivo de COVID-19.

O ministério modificou nesta sexta-feira a metodologia de contagem para homogeneizar os dados enviados pelas diferentes regiões, o que provocou uma mudança na contagem dos dias anteriores. De acordo com a nova metodologia, 585 pessoas morreram nas últimas 24 horas.