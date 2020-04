Premiê japopês distribuirá máscaras de proteção pelos correios

O serviço japonês dos Correios começou a distribuir, nesta sexta-feira (17), duas máscaras reutilizáveis por domicílio, como havia anunciado o primeiro-ministro Shinzo Abe, em 1o de abril, coincidindo com um aumento dos casos da COVID-19 no arquipélago.

A distribuição começou pelos bairros de Tóquio com o maior número de casos do novo coronavírus até o momento. A previsão é que 50 milhões de lares recebam as máscaras.

"A distribuição se fará sem contato físico com os clientes. As máscaras serão simplesmente depositadas na caixa de correspondência", explicou Hideo Aoyama, dos Correios do Japão.

Embora não sejam obrigatórias, as máscaras são habitualmente usadas no Japão, em especial durante a temporada de gripe e de alergia ao pólen.

Até agora, o país conta com 9.100 casos de contágio por coronavírus e 148 óbitos.