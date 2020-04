Ministro da Saúde afirma que epidemia está sob controle na Alemanha

A epidemia do novo coronavírus está "sob controle e é administrável" na Alemanha, anunciou nesta sexta-feira (17) o ministro da Saúde, Jens Spahn.

"Podemos dizer agora que tem funcionado, que conseguimos passar de um crescimento dinâmico a um crescimento linear, as taxas de infecção diminuíram de maneira significativa", destacou Spahn em uma entrevista coletiva, durante a qual explicou que a Alemanha testou até o momento 1,7 milhões de pessoas.

De acordo com dados publicados pelo Instituto Robert Koch para o controle de doenças divulgado na quinta-feira à noite, a taxa de infecção pessoa a pessoa caiu a 0,7%.

O 'ratio' de infecção é um indicador crucial para as autoridades, pois permite medir os passos graduais da Alemanha para sair do confinamento, que forçou o fechamento das escolas e da maioria dos estabelecimentos comerciais.

A partir de segunda-feira, as lojas de até 800 metros quadrados poderão reabrir as portas, caso obedeçam as regras rígidas de higiene, anunciou na quarta-feira a chanceler Angela Merkel.

As escolas poderão retomar as aulas a partir de 4 de maio, começando pelos alunos mais velhos.

Durante a entrevista coletiva desta sexta-feira, Spahn informou que empresas alemãs produzirão 50 milhões de máscaras por semana a partir de agosto, incluindo 10 milhões do tipo FFP2, que apresentam uma proteção maior contra o coronavírus.

"Assinamos contratos com 50 empresas que desejam produzir 10 milhões de máscaras FFP2 e 40 milhões de máscaras cirúrgicas a partir de agosto", declarou o ministro.