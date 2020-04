Comunicado do Business Wire :Dole Food Company, Inc.

A Dole Food Company anunciou hoje que, em um esforço para combater a crise causada pela Covid-19, a Dole e seus produtores associados já doaram mais de dois milhões de libras de produtos frescos a destinatários de sua cadeia de abastecimento, que abrange desde bancos de alimentos nos Estados Unidos até comunidades da América Latina.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200417005116/pt/

(Photo: Business Wire)

"Esse vírus é implacável e tem afetado brutalmente a saúde e também a renda das pessoas", declarou Johan Linden, CEO da Dole Food Company. "Queremos suprir as necessidades das comunidades nas quais operamos e fazer o que pudermos para fortalecê-las neste momento tão difícil."

A Dole reconhece que apenas essas doações não solucionarão as necessidades alimentares geradas pelo coronavírus, mas acredita que todos devemos fazer o possível para ajudar quem está à nossa volta. A Dole tem o compromisso de manter esses esforços durante esta crise.

Vince Hall, CEO da Feeding San Diego, organização que tem como missão levar alimentos nutritivos a cada pessoa com fome, comentou as ações da Dole.

"Enquanto prestadores de saúde e primeiro socorristas combatem a crise da Covid-19, a Feeding San Diego está combatendo a fome sem precedentes que atinge o condado de San Diego. Uma de nossas aliadas mais valiosas nesta luta é a Dole Food Company, importante empregadora no Porto de San Diego. A Dole segue doando regularmente grandes quantidades de frutas frescas e nutritivas, especialmente bananas, que são muito consumidas pela comunidade e fazem bem para a saúde. A Dole merece muitos elogios por ajudar a Feeding San Diego a cuidar de pessoas necessitadas ao longo de todo o ano, mas especialmente durante a crise de saúde atual."

A Dole fez doações a outras cidades dos Estados Unidos além de San Diego, entre elas, Nova York, Filadélfia, Charlotte, Houston e Los Angeles.

A crise também é grave na América Latina, região onde a Dole cultiva frutas tropicais como banana e abacaxi, e a empresa vêm apoiando as comunidades rurais expostas aos maiores riscos de segurança alimentar. Por exemplo, além de frutas, a Dole está distribuindo no vale do Aguán em Honduras artigos básicos como arroz, feijão e óleo de cozinha a funcionários e comunidades locais. A empresa está fornecendo também máscaras de proteção respiratória, gel desinfetante, kits de exame diagnóstico e outros suprimentos de saúde. Ajuda semelhante está sendo dada a comunidades da Costa Rica, Equador, Guatemala e Colômbia, inclusive o fornecimento de mais de 15 mil kits de higiene pessoal para ajudar na prevenção de infecção.

"Como importantes empregadores locais, temos o dever de ajudar as comunidades nas quais atuamos. As consequências desta crise estão apenas começando a ser sentidas, e a necessidade de assistência social vai perdurar por semanas e meses", afirmou Renato Acuña, presidente da Dole Fresh Fruit América Latina. "Nossas bases locais e as bases de nossos produtores associados estão trabalhando ativamente no combate direto a esta crise, e a Dole prestará todo o apoio extra necessário."

A Dole Foundation, instituída pela Dole e por seus produtores equatorianos, está utilizando sua equipe médica e instalações para informar a comunidade sobre a importância da prevenção contra a Covid-19, identificando cidadãos de alto risco para lhes assegurar os devidos cuidados, antecipando compras de medicamentos para doenças respiratórias, além de seguir operando suas clínicas de saúde e prestando serviços médicos remotos a seus pacientes da comunidade agrícola.

A Dole também está ajudando pessoas que trabalham na linha de frente do combate à crise com doações a hospitais de diversos países onde opera e ajudando autoridades civis a prestarem auxílios locais.

Por exemplo, nos Estados Unidos, a Dole uniu forças com a distribuidora nacional de produtos PRO*ACT e outros parceiros de produção para levar alimentos frescos à mesa de trabalhadores de saúde e suas famílias durante a crise de Covid-19. O programa "Feeding our Frontlines" (www.producepartners.org) fornece caixas de produtos frescos para que prestadores de saúde possam levar para casa ao final de um longo turno de trabalho como forma de agradecimento às pessoas que cuidam de nós.

Sobre a Dole Food Company

A Dole Food Company, Inc. é uma das maiores produtoras e comerciantes mundiais de frutas e legumes frescos de alta qualidade. A Dole lidera o mercado em muitos dos produtos que vende e também em matéria de educação nutricional. Para mais informações, acesse www.dole.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200417005116/pt/

Dole Food Company, Inc. William Goldfield 818-874-4647 william.goldfield@dole.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.