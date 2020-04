Economia chinesa tem retração de 6,8% no primeiro trimestre

Placa pedindo para as pessoas usarem máscara na entrada de shopping completamente vazio no início de fevereiro, em Pequim (foto: Greg Baker/AFP - 5/2/20)

A economia chinesa sofreu retração de 6,8% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao ano anterior, algo inédito em sua história, devido à epidemia de COVID-19, que praticamente deteve a atividade no país, segundo estatísticas oficiais publicadas nesta sexta-feira.

A queda foi inferior à estimativa realizada por um grupo de analistas consultados pela AFP, que previu uma retração de 8,2%.

Mas é o pior resultado desde o início da divulgação dos índices trimestrais do PIB, no início dos anos 90. No último trimestre de 2019, o crescimento em 12 meses na China foi de 6%.

Em termos anuais, a China não experimentava uma contração do PIB desde 1976.

Em plena propagação mundial do vírus, a China "enfrenta novas dificuldades e desafios para reiniciar a atividade e a produção", disse em entrevista coletiva o porta-voz do Bureau Nacional de Estatísticas Mao Shengyong.

Em seu esforço para deter a propagação do vírus, que deixou oficialmente mais de 3.300 mortos no país, a China adotou medidas de confinamento sem precedentes no final de janeiro, o que paralisou a atividade econômica.

As vendas no varejo desabaram 15,8% em março em relação ao mesmo período do ano anterior, mas a produção industrial recuou apenas 1,1%.

Nos dois meses precedentes, as vendas no varejo recuaram 20,5% e a produção industrial, 13,5%.

Apesar do progresso das condições de saúde nas últimas semanas, milhões de chineses seguem limitados em seus deslocamentos por medo a contrair o novo coronavírus.

Entre abril e junho, se prevê que a China volte a crescer, após registrar no primeiro trimestre sua "desaceleração mais severa desde a revolução cultural", que terminou em 1976, avalia o analista Julian Evans-Pritchard, da Capital Economics.

Mas isto não significa o fim dos problemas, adverte Evans-Pritchard: haverá aumento do desemprego, fraca demanda interna e condições econômicas difíceis no exterior que provocarão a queda nas exportações.