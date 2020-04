Astro do Denver Broncos, Von Miller testa positivo para COVID-19

O defensor do Denver Broncos, Von Miller, testou positivo para COVID-19, mas está em bom estado de saúde. É o segundo caso conhecido de contágio na liga de futebol americano (NFL) dos Estados Unidos, informou seu agente nesta quinta-feira.

Joby Branion, o agente do jogador, disse ao canal de TV NFL Network que Miller estava descansando em casa e "animado".

O 'linebacker' de 31 anos do Broncos planeja falar em público na sexta-feira, acrescentou.

Na quarta-feira, menos de 24 horas antes deste anúncio, foi anunciado o primeiro caso de infecção por coronavírus de um jogador em atividade da NFL, do Los Angeles Rams, Brian Allen, que garantiu que estava se recuperando dos sintomas que sofreu, incluindo a perda de paladar e olfato.

A liga de futebol americano está atualmente suspensa após a última temporada terminar no final de fevereiro, com o jogo do Super Bowl.

Outras ligas profissionais como a NBA (basquete), MLS (futebol) e NHL (hóquei no gelo), que tiveram que suspender abruptamente suas temporadas em março devido à pandemia, relataram casos de contágio entre seus jogadores.

Mais de 667.000 pessoas foram infectadas e mais de 32.000 morreram durante a pandemia nos Estados Unidos, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.