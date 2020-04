Fórmula E prorroga suspensão até final de junho

A Fórmula E e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciaram nesta quinta-feira a prorrogação da suspensão da temporada até o final de junho, devido à pandemia de coronavírus.

Essa decisão pressupõe que o GP de Berlim, inicialmente marcado para 21 de junho, não possa ser realizado.

"Nosso objetivo é retomar as corridas o mais rápido possível, mas nossa prioridade em qualquer tomada de decisão deve ser a saúde e a segurança de nossa equipe e de toda a comunidade de equipes de Fórmula E, construtores, patrocinadores, pilotos e fãs, assim como cidadãos e residentes nas cidades em que operamos", disseram eles em um comunicado conjunto.

A Fórmula E poderia retornar em julho "se a situação do coronavírus se estabilizar", disseram eles.

"Avaliamos todas as opções disponíveis com o objetivo de encerrar a temporada com o máximo de corridas possível", acrescentaram.

A Fórmula E, disputada pela sexta temporada, já suspendeu cinco GPs (Sanya, Paris, Roma, Seul e Jacarta).

"O plano de emergência continua a explorar a organização das corridas com portões fechados, o uso de instalações de pista permanentes, a introdução de GPs duplos e a extensão da temporada além da data final inicial", concluíram a FIA e a Fórmula E.