Bolsonaro demite Mandetta em meio à crise do coronavírus

O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, anunciou nesta quinta-feira (16) sua demissão pelo presidente Jair Bolsonaro, após semanas de confronto entre os dois por divergências sobre a política de combate à pandemia do novo coronavírus.

"Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde", informou em sua conta no Twitter o próprio Mandetta, partidário de medidas de isolamento social para conter a transmissão descontrolada da COVID-19, repudiadas por Bolsonaro.

"Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar", continuou Mandetta em sua postagem.

"Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS (ministério da Saúde) e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país", concluiu o ministro.

A relação entre Mandetta e Bolsonaro vinha se desgastando desde o início da crise sanitária provocada pela COVID-19, que até esta quinta-feira somava 1.924 mortos e 30.425 casos confirmados.

Enquanto Mandetta defendia medidas de isolamento social, seguidas em vários estados brasileiros para reduzir a velocidade de contágios e não sobrecarregar o sistema de saúde, Bolsonaro promoveu a flexibilização destas medidas de quarentena por considerá-las um remédio "pior que a doença", devido a seus efeitos negativos para a economia.

As autoridades preveem que o pico da epidemia no Brasil vai acontecer entre o fim de abril e o começo de maio.

O principal candidato a suceder Mandetta é o oncologista Nelson Teich, segundo vários veículos.

Teich foi um dos nomes na lista para comandar o ministério da Saúde após a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, mas o presidente acabou optando por Mandetta, especialmente devido ao seu apoio político no Congresso.

Apoiado pela Associação Médica do Brasil (AMB), Teich também defende as medidas de confinamento para conter a propagação do novo coronavírus.

Em artigo publicado recentemente, lamentou a polarização entre temas sanitários e econômicos.