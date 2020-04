Os Estados Unidos precisarão de "pelo menos um ano ou dois" para se recuperar do impacto econômico devastador da pandemia de coronavírus, afirmou quinta-feira o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams.

"Provavelmente levará um ano ou dois, alguns anos, para que a economia dos Estados Unidos recupere sua força total", disse em uma videoconferência organizada pelo New York Economic Club.

"Infelizmente, acho que essa é uma situação em que nossa economia terá um desempenho ruim por algum tempo", lamentou.

Os Estados Unidos, o país com o maior número de infecções e mortes pelo novo coronavírus, tiveram baixos níveis de desemprego e altos rendimentos nos índices de ações de Wall Street antes da crise da saúde, mesmo quando a indústria manufatureira enfrentava uma recessão causada pelas guerras comerciais do presidente Donald Trump.

No entanto, a intensificação da pandemia causou uma queda acentuada da atividade econômica, elevando para 22 milhões de pedidos de seguro-desemprego desde meados de março, segundo dados publicados nesta quinta-feira.

O consumo, que representa dois terços do PIB dos Estados Unidos, também registrou uma queda acentuada, com as vendas no varejo caindo 8,7% em março em relação a fevereiro.

A construção de novas casas também caiu em março, com redução de 22,3% em relação a fevereiro.