Nove clubes da Premier vão propor conclusão do campeonato antes de 30 de junho

A Premier League vai discutir na sexta-feira a possibilidade de retomar a competição em uma reunião em que nove clubes vão propor que ela termine antes de 30 de junho, segundo a imprensa inglesa.

Dirigentes da Premier já anunciaram que a competição, interrompida em meados de março devido à pandemia de coronavírus, não voltará até que "seja seguro e apropriado fazê-lo".

Severamente afetado pela COVID-19, com quase 14.000 mortes, o Reino Unido anunciou nesta quinta-feira a prorrogação por pelo menos três semanas do confinamento, estabelecido em 23 de março.

Nove clubes da Premier estariam a favor da conclusão do campeonato antes do final de junho, de acordo com o Daily Mirror, com o objetivo de evitar complicações ou litígios relacionados ao fim dos contratos de jogadores e patrocinadores.

Entre os afetados estão o meio-campo do Chelsea, Willian, e o zagueiro do Tottenham, Jan Vertonghen, cujos contratos se encerram no dia 30 de junho. Além disso, o Liverpool mudará seu material esportivo, passando da New Balance para a Nike.

Uma alternativa se não for possível retomar o campeonato é encerrar a Premier com a classificação atual, na qual o Liverpool é o virtual campeão virtual, com uma vantagem de 25 pontos sobre o segundo colocado, o Manchester City.

Mas um título para os Reds, após 30 anos de espera, pode provocar reclamações de equipes que seriam rebaixadas ou não se classificariam para os torneios europeus.

Com diferentes campeonatos na Europa buscando alternativas no calendário, a Uefa se reunirá com suas federações na terça-feira para discutir suas competições, também suspensas, dois dias antes da reunião do comitê executivo.