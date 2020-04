G20: Arábia Saudita exorta países a destinarem mais de US$ 8 bi contra covid-19

A Arábia Saudita, que exerce a presidência rotativa do G20, anunciou que destinará US$ 500 milhões a organizações globais no combate ao coronavírus e exortou a comunidade internacional a se comprometer com US$ 8 bilhões aos esforços contra o vírus.



Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 16, o país árabe informou que alocará US$ 150 milhões a Coalização de Inovações em Preparação para Epidemia (Cepi, na sigla em inglês), US$ 150 milhões para Aliança Global para Vacinas e Imunizações (GAVI, na sigla em inglês) e US$ 200 milhões para outras organizações regionais e internacionais.



A nota reforça que os líderes do G20 já concordaram em fazer repasses semelhantes e que continuarão agindo "coletiva, imediata e energicamente para combater os efeitos globais dessa pandemia".