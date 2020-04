Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

A partir de hoje, o Project Management Institute (PMI) agora oferece aos profissionais do projeto a capacidade de agendar e fazer o exame Project Management Professional (PMP)® online em sua casa ou escritório. O exame PMP agora se junta a outros dois exames que os profissionais podem fazer online: o PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) e o Certified Associate in Project Management (CAPM).

Os candidatos farão o exame online usando o software de teste supervisionado OnVUE da Pearson VUE. Como o teste baseado em centro, o teste supervisionado on-line exige que os candidatos sejam monitorados por um solicitador. Entretanto, o solicitador estará fora do local e monitorará os candidatos ao vivo através do microfone e da webcam do dispositivo, com a assistência da Inteligência Artificial (AI). Os candidatos ainda precisarão agendar seu exame online com antecedência, mas os compromissos são oferecidos 24 horas por dia, sete dias por semana, para que os candidatos possam encontrar um horário conveniente para sua programação.

"Nestes tempos de incerteza, estamos trabalhando diligentemente para fornecer aos membros e candidatos à certificação os recursos necessários para investir em seu desenvolvimento profissional", afirmou Michael DePrisco, vice-presidente de experiência e soluções globais do PMI. "O teste online supervisionado para o exame PMP é um passo importante nessa jornada. Sempre esteve em nosso futuro, mas priorizamos isso agora para garantir a segurança e o bem-estar de nossa comunidade. Esse esforço, que terá um impacto positivo duradouro na experiência de teste do PMI, não seria possível sem a experiência e a parceria da Pearson VUE".

Além da monitoração remota em tempo real assistida por IA, que inclui a capacidade do solicitador de encerrar imediatamente uma sessão se for detectada uma má conduta, o PMI e a Pearson VUE implementaram um rigoroso programa forense de dados para identificar e agir sobre má conduta e outros problemas de validade. Além disso, todos os candidatos devem concluir um processo de auto-check-in virtual, que inclui autenticação de identificação aprimorada por IA e correspondência face a foto.

"Este contrato é uma prova da plataforma de monitoramento online da Pearson VUE, OnVUE, em atender aos rígidos requisitos do PMI, a principal associação mundial para profissionais de gerenciamento de projetos", afirmou Eric D'Astolfo, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Pearson VUE. "Estamos orgulhosos de agora adicionar a certificação PMP - reconhecida como o padrão-ouro para profissionais de gerenciamento de projetos - às outras certificações PMI para as quais fornecemos a entrega de exames on-line. Temos o prazer de oferecer uma solução que permita aos candidatos continuarem na busca de suas certificações durante esse período."

