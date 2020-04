Países do G7 cooperarão em retomada de suas economias

Os líderes do G7 concordaram na quinta-feira em coordenar o relançamento de suas economias quando a pandemia de coronavírus desaparecer, a fim de garantir "cadeias de suprimentos confiáveis" no futuro, disse a presidência dos EUA, que detém a liderança rotativa do grupo.

O presidente Donald Trump organizou uma videoconferência com os outros líderes do G7 - Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido - em um momento em que o grupo das maiores economias procura emergir da paralisia causada por tenta conter a expansão do coronavírus.

"Os líderes do G7 instruíram seus ministros a trabalharem juntos para se prepararem para o relançamento de todas as economias do G7, com base em fundações que permitem que essas nações restaurem o crescimento econômico com sistemas de saúde fortalecidos e cadeias de suprimentos confiáveis", disse a Casa Branca em um comunicado.

Os líderes do grupo também "concordaram em manter o compromisso de tomar todas as medidas necessárias para garantir uma forte resposta global e coordenada a essa crise de saúde e à calamidade humanitária e econômica, além de iniciar uma recuperação sólida e sustentável", acrescenta o texto.

Os líderes da União Europeia, que também participaram da videoconferência, disseram em comunicado que o comércio será crucial "para superar a crise imediata e garantir uma recuperação econômica robusta".

O FMI alertou que a desaceleração econômica global é a pior desde a Grande Depressão da década de 1930. Mais de dois milhões de pessoas foram infectadas com o coronavírus em todo o mundo e mais de 140.000 morreram.