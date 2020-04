Mundo tem mais de 140.000 mortos por coronavírus

A pandemia do novo coronavírus causou mais de 140.000 mortos no mundo, dois terços dos quais na Europa, desde seu aparecimento na China em dezembro, segundo uma contagem da AFP a partir de fontes oficiais, às 18H00 GMT (15h de Brasília) desta quinta-feira (16).

No total, foram contabilizados 140.092 mortos no mundo (de 2.125.041 casos de contágio), dos quais 92.900 na Europa (1.082.135 contágios), o continente mais afetado. Os Estados Unidos são o país com mais óbitos (31.590), à frente da Itália (22.170), da Espanha (19.130), da França (17.920) e do Reino Unido (13.729).