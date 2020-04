Comunicado do Business Wire :Bankera

Bankera, um projeto ambicioso para construir um 'neobank' para a era digital, começou a oferecer contas de pagamento a clientes individuais e empresariais como uma alternativa de baixo custo, rápida e conveniente para contas bancárias tradicionais. Clientes individuais e empresariais que se inscreverem no serviço já podem usufruir de contas IBAN europeias dedicadas a enviar e receber fundos via transferências SEPA e SWIFT.

Todo o processo de abertura remota de contas ocorre online e pode ser concluído rapidamente no conforto das residências das pessoas. O serviço da Bankera também oferece suporte 24 horas / 7 dias por semana.

Basicamente, a Bankera está concentrada em fornecer serviços de pagamento a pessoas e empresas envolvidas em negócios digitais e vê isto como um nicho crescente, mas não atendido, devido à sua novidade e especificidades únicas que não são bem compreendidas por instituições mais conservadoras. Na Bankera, os clientes podem receber fundos de câmbios de criptomoedas, programas afiliados ou receita de suas atividades comerciais online.

"Tendo iniciado um negócio digital em 2013, vimos que as soluções de pagamento oferecidas para novos tipos de negócios online, como criptomoedas, empresas afiliadas ou de marketing digital e seus clientes, são muito limitadas e geralmente oferecidas por pequenos nichos de mercado, que não duram muito. Queríamos criar um provedor de serviços de pagamento no qual nós, nossos clientes e parcerias pudéssemos confiar e ter certeza de que veio para ficar. Portanto, vemos a Bankera como um crescimento natural e uma integração vertical a nossos negócios digitais, bem como uma oportunidade de vender mais a nossos clientes existentes com opções de pagamento fiduciário", esclareceu Vytautas Karalevicius, co-fundador da Bankera.

O próximo passo dos planos da Bankera é lançar cartões de débito virtuais e físicos a clientes pessoais e, posteriormente, corporativos. Vinculados diretamente à plataforma de serviços bancos online, eles permitirão aos clientes pagar nos pontos de venda online e off-line bem como sacar dinheiro em caixas eletrônicos em todo o mundo, além de acompanhar seus gastos.

Além da versão de web atualmente disponível, a Bankera também está trabalhando no lançamento de seu serviço no formulário do aplicativo. Serviços de aquisição de pagamentos, suporte a várias moedas, transferências instantâneas estão entre outros recursos dos planos.

Sobre a Bankera

A Bankera foi fundada por uma equipe lituana tendo como fundo a SpectroCoin, uma bolsa de criptomoedas lançada em 2013, como uma derivação que alavanca a tecnologia e a infraestrutura disponíveis a fim de criar uma solução tradicional de pagamentos.

Ruta Cizinauskaite +370 639 42012 Gerente de Projeto de Marketing r.cizinauskaite@bankera.com

