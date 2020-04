Putin adia desfile do 75º aniversário da vitória de 1945

O presidente russo, Vladimir Putin, decidiu nesta quinta-feira (16) adiar o desfile militar para celebrar os 75 anos da vitória sobre o nazismo, em 9 de maio de 1945, devido à pandemia de coronavírus.

"Os riscos vinculados à epidemia, cujo pico não teremos alcançado (em 9 de maio), ainda são extremamente elevados, e isso não me permite autorizar os preparativos do desfile e do restante dos eventos em massa", declarou Putin, durante um encontro com seu Conselho de Segurança transmitido pela televisão.