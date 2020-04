Comunicado do Business Wire :Taulia

Taulia, líder em soluções de tecnologia de capital de giro, anunciou hoje o lançamento do Rapid Start Invoicing. O 'Rapid Start Invoicing', que pode ser implementado em sete dias, ajudará as empresas a responder à disrupção, oferecendo a seus fornecedores a capacidade de enviar faturas eletronicamente e permitindo que a empresa mantenha os processos de contas a pagar (AP) além de pagar faturas dentro do prazo.

O fechamento de centros de serviços compartilhados e BPOs significou que as empresas não podem mais processar faturas em papel, interrompendo os processos de AP das empresas e impedindo o pagamento aos fornecedores. Como resposta direta a estes fechamentos e como parte de nosso compromisso em apoiar os negócios em meio à COVID-19, a Taulia criou a solução 'Rapid Start Invoicing', que está disponível agora, sendo que os clientes podem ser integrados imediatamente.

"Estou extremamente agradecido à nossa equipe, que conseguiu responder rapidamente às necessidades específicas de nossos clientes. Processos eficazes de AP permitem que as empresas obtenham dinheiro para atender pedidos e manter funcionários durante a crise da COVID-19. A solução 'Rapid Start Invoicing' ajudará as empresas a digitalizar seus processos de AP e efetuar pagamentos dentro do prazo ou até mais cedo", disse Brady Cale, Diretor Técnico da Taulia.

Cedric Bru, Diretor Executivo da Taulia, disse, "Para nossos potenciais clientes existentes que estão lutando para gerenciar seu processos de faturamento e fluxos de caixa, agora devido a uma disrupção global na cadeia de fornecimento, queremos dizer a você: a ajuda está a caminho. Estamos aqui para atender às necessidades de seus negócios e, à medida que a situação evolui, continuaremos a fazer tudo o que pudermos para ajudar nossos clientes e contribuir para a recuperação econômica global."

Nota aos editores: Taulia é líder no fornecimento de soluções de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia. Por meio de uma combinação exclusiva de sua plataforma tecnológica, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a obter o valor agregado em sua cadeia de fornecimento, passando de práticas ineficientes e muitas vezes manuais de gestão de capital de giro a estratégias de otimização de capital de giro, conduzidas pela tecnologia. A visão de Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem, permitindo que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhões de empresas utiliza a tecnologia da Taulia, sendo que a empresa processa mais de US $ 500 bilhões a cada ano. A Taulia tem a confiança das maiores empresas do mundo, com clientes como Airbus, AstraZeneca, Dairy Farmers of America, Pfizer e Vodafone.

