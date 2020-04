Construção de novas casas cai 22,3% em março nos EUA

A construção de novas casas caiu em março nos Estados Unidos, à medida que a pandemia do coronavírus ia paralisando a economia e confinava as pessoas, reduzindo esse índice em 22,3% na comparação com fevereiro - anunciou o Departamento do Comércio nesta quinta-feira (16).

Pelo menos 1,2 milhão de casas e imóveis começaram a ser construídos no mês passado, contra 1,5 milhão em fevereiro.

Este número é ligeiramente menor do que o esperado, já que os analistas antecipavam algo em torno de 1,3 milhão. É um pouco superior aos números de março de 2019, porém.

A construção de imóveis é uma das atividades que puderam continuar em andamento, mesmo em meio às medidas de confinamento.

No caso das autorizações para construção, um indicador avançado do mercado imobiliário, registrou-se uma queda de 6,8% na comparação com fevereiro, com 1,3 milhão de licenças emitidas. Um número que continua sendo superior aos níveis de março do ano passado.

Os analistas projetam uma baixa da construção de novos imóveis no segundo trimestre do ano, e uma recuperação "modesta" no segundo semestre.