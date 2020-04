Médico que minimizou o coronavírus será porta-voz sobre a pandemia na Rússia

Um médico russo, conhecido por minimizar a gravidade do novo coronavírus, tornou-se o porta-voz do centro que monitora a situação da COVID-19, informou a agência oficial de notícias TASS.

Alexandr Miasnikov, médico chefe de um hospital público em Moscou, é também apresentador de um programa de televisão dedicado à saúde no canal aberto Rossia, desde 2013.

O médico comunicará à população os dados oficiais sobre a epidemia e o vírus, sobre os testes e vacinas que os cientistas russos estão desenvolvendo, as medidas preventivas e lutará contra a desinformação sobre o novo coronavírus, segundo a TASS.

Miasnikov se destacou nos últimos meses por criar polêmicas sobre a crise do novo coronavírus, minimizando a gravidade da doença.

Nesta semana ele pediu que as igrejas permaneçam abertas para a Páscoa ortodoxa, que será celebrada no próximo domingo, já que a fé, segundo ele, "mobiliza a imunidade e as forças internas".

A Igreja, por sua vez, instou aos russos a permanecer em casa, de acordo com o confinamento ordenado pelos poderes públicos.

No final de março, quando as autoridades russas já alertavam a para gravidade da crise na saúde, o médico afirmou nas redes sociais que muitas vítimas mais velhas da COVID-19 no mundo morreram de pneumonia e não pelo novo coronavírus.

A Rússia registra quase 28.000 casos de COVID-19 e 232 mortes, 34 nas últimas 24 horas.