União Africana prevê distribuir um milhão de testes de COVID-19

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da União Africana planeja distribuir um milhão de testes de COVID-19 a partir da próxima semana, anunciou seu diretor nesta quinta-feira.

"Existe uma lacuna significativa no continente em relação aos testes", disse o Dr. John Nkengasong em uma entrevista coletiva semanal na sede da União Africana (UA) em Addis Abeba.

O novo coronavírus chegou tarde à África, mas está se instalando gradualmente, com mais de 17.000 casos e 911 mortes atualmente registradas no continente.

Em muitos países, a capacidade limitada de realizar testes em massa impede que as autoridades tenham uma imagem precisa da epidemia.

Até o momento, a Nigéria realizou 6.000 testes para uma população de cerca de 200 milhões de habitantes. Na Etiópia, que tem mais de 100 milhões de pessoas, o número de testes chega perto de 5.000, disse Nkengasong.

Os milhões de lotes de testes que o CDC está se preparando para distribuir estão longe das necessidades do continente, ressaltou.

"Dentro de três a seis meses, provavelmente precisaremos de cerca de 15 milhões de testes. Mas uma jornada de mil milhas sempre começa com a primeira milha", disse.

Essa distribuição de kits de teste faz parte de um novo programa chamado Associação para Acelerar os Testes de COVID-19 (PACT, por sua sigla em inglês).

Os países do continente com mais casos declarados de COVID-19 são África do Sul, Egito, Marrocos e Camarões.