Partido governante conquista maioria absoluta na Coreia do Sul por gestão da pandemia

O partido de centro-esquerda que governa a Coreia do Sul conquistou uma grande vitória nas eleições legislativas, graças à gestão da epidemia de COVID-19 do presidente Moon Jae-in, que há alguns meses era muito criticado.

O Partido Democrático conquistou maioria absoluta na Assembleia Nacional pela primeira vez desde o retorno da democracia em 1987. Apesar da ameaça do novo coronavírus, a taxa de participação foi de 66,2%, a mais elevada para legislativas em 28 anos.

O resultado representa uma mudança surpreendente para o chefe de Estado, eleito em 2017, após o escândalo que provocou a destituição e prisão da ex-presidente Park Geun-hye.

Há alguns meses, Moon estava ameaçado por escândalos de abuso de poder e um crescimento lento da economia. Também era criticado pelo fiasco da política de abertura diplomática com a Coreia do Norte.

Mas todas as circunstâncias mudaram com a avaliação positiva de sua rápida e efetiva gestão da crise da pandemia de COVID-19.

- "Diplomacia do coronavírus" -

As legislativas se transformaram em um referendo sobre a resposta do presidente Moon à epidemia, que se tornou um exemplo em todo o mundo, no momento em que a Coreia do Sul exporta testes para 20 países.

A confiança dos eleitores aumentou ainda mais com a "diplomacia do coronavírus", com ligações telefônicas a pelo menos 20 líderes estrangeiros para comunicar a melhor maneira de lutar contra o coronavírus, disse Minseon Ku, cientista política na Universidade do estado de Ohio, nos Estados Unidos.

Ela explicou que o presidente conseguiu apresentar a pandemia como uma "oportunidade para a Coreia do Sul reestruturar sua economia, capitalizando em indústrias como IA (Inteligência Artificial) e a biofarmácia".

"Isto, somado ao reconhecimento internacional da Coreia do Sul por sua gestão da epidemia, convenceu os eleitores", completa.

Em um comunicado, Moon declarou que sente mais responsabilidade que alegria com o resultado.

"Nunca seremos presunçosos, mas escutaremos com grande humildade a voz do povo", afirmou.

A Coreia do Sul é um dos primeiros países a celebrar eleições legislativas em plena pandemia. As autoridades pediram a todos que respeitassem o distanciamento social.

Os eleitores deveriam usar máscaras, lavar as mãos e colocar luvas de plástico. Também passaram por controles de temperatura na chegada aos locais de votação.

O país, que no final de fevereiro era o segundo maior foco de contaminação no planeta depois da China, conseguiu inverter a tendência com testes em larga escala.

- Ex-diplomata do Norte eleito -

O Partido Democrático de Moon e uma formação aliada conquistaram 180 das 300 cadeiras da Assembleia Nacional.

O principal partido de oposição, o Partido para um Futuro Unido (UFP, conservador), e um aliado conseguiram apenas 103 cadeiras.

A maioria absoluta permitirá a Moon total liberdade até o fim de seu mandato único de cinco anos, ao contrário de muitos antecessores.

A oposição sai devastada das urnas: duas grandes figuras do movimento não foram reeleitas, o ex-primeiro-ministro Hwang Kyo-ahn e o ex-líder parlamentar Na Kyung-won.

Mas os conservadores conseguiram a eleição de um ex-diplomata norte-coreano, Thae Yong Ho, que se tornou o primeiro desertor eleito diretamente para o Parlamento sul-coreano, pelo rico bairro de Gangnam, em Seul.

Thae não conteve as lágrimas com a confirmação de sua vitória.

Agora resta a questão delicada das relações com Pyongyang.

Apesar da pandemia ter ofuscado as críticas da oposição a respeito, seria "perigoso" que Moon acreditasse que a vitória "justifica políticas estrangeiras que não funcionam", adverte Leif-Eric Easley, professor na Universidade Ewha de Seul.

"A política de Seul a respeito de Pyongyang enfrentou insultos diplomáticos e testes de mísseis. Acalmar a China deu poucos resultados e elevar o tom com o Japão não provocou avanços nos interesses sul-coreanos", conclui.