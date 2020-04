Infectados por coronavírus no mundo já são mais de 2 milhões e previsões são pessimistas

Em Nova York, epicentro do coronavírus nos EUA, profissionais de saúde fazem testes em drive thru (foto: Bruce Bennett/AFP)







O número de casos confirmados do novo coronavírus no mundo ultrapassou a marca de 2 milhões ontem, de acordo com o mapeamento em tempo real feito pela Universidade Johns Hopkins, dos EUA. A instituição contabilizou 2.000.984 pessoas já infectadas pelo Sars-CoV-2 até o fim da manhã de ontem. Além disso, o número de mortos no mundo superava os 131 mil, o que significa uma taxa de letalidade de 6,4%. Alheio aos números impactantes, o presidente Donald Trump confirmou a suspensão da contribuição dos EUA à Organização Mundial da Saúde (OMS), notícia que gerou manifestações de outros governantes.





Os países com mais contágios em termos absolutos são Estados Unidos (609,7 mil), Espanha (177,6 mil), Itália (162,5 mil), Alemanha (132,3 mil), França (131,3 mil) e Reino Unido (94,9 mil). A China, onde a pandemia teve início, contabiliza 83,4 mil casos. Já os EUA também lideram em número absoluto de mortes, com 26 mil. De acordo com o balanço da Johns Hopkins, foram necessários cerca de três meses para o mundo chegar à marca de 1 milhão de casos, mas apenas 13 dias para dobrar esse número, o que indica que, em termos globais, a pandemia está longe do pico.





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que o país provavelmente já passou pelo pior da pandemia de coronavírus e anunciará hoje "diretrizes" para reabrir a economia. "Está claro que nossa estratégia agressiva está funcionando", afirmou ele. "A batalha continua, mas os dados sugerem que em todo o país passamos o pico de novos casos". "Essa situação encorajadora nos colocou em uma posição muito sólida para finalizar diretrizes para a retomada da atividade nos estados", acrescentou Trump.





RECURSOS CORTADOS

Mas além dos números impactantes da pandemia, o mundo foi abalado ontem pela decisão do presidente Donald Trump de suspender a contribuição dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde (OMS). A decisão de Trump provocou uma avalanche de críticas de aliados e inimigos, mas os líderes mundiais, por outro lado, deram uma rara demonstração de unidade, decidindo suspender a dívida dos países mais pobres do planeta por um ano, para permitir que eles enfrentem a crise.





Na Europa, que tem mais de dois terços das 131.319 mortes registradas no mundo, países como Alemanha e Dinamarca anunciaram os primeiros passos para reduzir o confinamento, a medida que marcou mais dramaticamente essa crise global de saúde.





Donald Trump acusou a OMS de "má administração" e "ocultação" de informações no início desta pandemia na China em dezembro. O surto poderia ter sido contido "com pouquíssimas mortes" se a OMS tivesse avaliado objetivamente a situação na China, que Trump considera muito influente na organização. Os Estados Unidos doaram no ano passado US$ 400 milhões à OMS. A perda desse financiamento é um enorme buraco nas finanças da organização.





"Não há tempo a perder" com controvérsias, reagiu no Twitter o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmando depois que "lamentava" a decisão de Trump. O gerenciamento de crises pela OMS será revisto "no devido tempo", acrescentou. O secretário-geral da ONU, António Guterres, criticou a decisão americana e considerou que "não é hora de reduzir o financiamento" para organizações que combatem a pandemia.





Da União Europeia à China, vários países e organizações condenaram essa iniciativa de Washington. "Devemos trabalhar em estreita colaboração contra a COVID-19. Um dos melhores investimentos é fortalecer as Nações Unidas, em particular a OMS", destacou o chefe da diplomacia alemã, Heiko MaaMaas, enquanto a Rússia denunciou "uma atitude muito egoísta" por parte de Washington.





No entanto, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, declarou que a OMS pode ter errado na "falta de autonomia em relação aos Estados". Na Dinamarca, as crianças começaram a retornar para as escolas, que precisam instaurar medidas de segurança, começando por uma distância de dois metros entres as mesas. Alguns pais consideraram a reabertura precipitada e afirmaram que seus filhos não são "ratos de laboratório". Na Áustria, foi autorizada a reabertura de pequenas empresas não alimentícias.





Enquanto isso, a Alemanha está se preparando para um retorno progressivo às aulas a partir de 4 de maio. Na próxima semana, também ensaiará a reabertura de pequenas lojas. Mas todos os clientes, assim como as pessoas que usam transporte público, devem usar uma máscara, recomendou a chanceler Angela Merkel. A partir de segunda-feira, será obrigatório o uso de máscara em Luxemburgo.