Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

A frota instalada de turbinas a gás da série J da Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) alcançou hoje um milhão de horas de operação comercial, quase o dobro da turbina a gás de tamanho semelhante dos concorrentes. Esta série de turbinas a gás - a maior e mais avançada da empresa - lidera o setor com geração de energia confiável e eficiente e flexibilidade para atender a novos padrões rígidos de redução de emissões de carbono. Introduzida em 2011, a série J oferece uma confiabilidade geral de 99,5% e uma eficiência superior a 64%, as melhores do setor.

Quarenta e três turbinas a gás da série J estão em operação comercial e a capacidade total encomendada excede 25 GW globalmente. Cem unidades foram tecnicamente selecionadas no Brasil, Canadá, Japão, México, Peru, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e Estados Unidos.

Donald Schubert, diretor da SHL Consulting LLC e ex-vice-presidente sênior da Marshes Global Power Practice, disse: "A MHPS continua a adotar tecnologia comprovada em toda a sua frota de turbinas a gás. A segurabilidade das unidades operacionais permanece em alta histórica para as máquinas de grande porte MHPS".

Em muitas partes do mundo, a turbina a gás da série J substitui frequentemente a geração de energia a carvão aposentada ou é instalada como uma alternativa à geração de energia a carvão. Comparado às usinas de carvão do mesmo tamanho, um milhão de horas de operação da série J resultou em uma redução de 270 milhões de toneladas nas emissões de CO2. Isso é equivalente às emissões de CO2 de 1.346.918 vagões ferroviários de carvão queimado.

Ken Kawai, presidente e diretor executivo da MHPS disse: "Ao refletirmos sobre o importante marco de atingir um milhão de horas de operação com nossa turbina a gás da série J, sabemos que a parte mais importante dessa conquista é que passamos todas essas horas com 99,5% de confiabilidade. Tudo começou com a T-Point, nossa própria usina de ciclo combinado em Takasago, Japão. Nossa extrema confiabilidade não se deve à boa sorte. É porque testamos a durabilidade e a confiabilidade de cada novo avanço tecnológico por 8.000 horas antes de enviá-lo aos nossos clientes. Agora construímos uma segunda T-Point, a T-Point 2, onde nosso mais recente avanço, o JAC de 60 Hz com refrigeração a ar de última geração, acabou de ser sincronizado com a rede e atingiu a carga máxima. Passo a passo, desenvolvemos a maior turbina a gás, mais confiável e com menor consumo de combustível do mundo".

As inovações recentes da série J visam reduções adicionais nas emissões de carbono. No mês passado, a empresa recebeu um pedido da Intermountain Power Agency, em Delta, Utah, para duas turbinas a gás da JAC, capazes de usar até 30% de hidrogênio renovável. Eventualmente, essas turbinas serão capazes de usar combustível de hidrogênio 100% renovável. O sistema de 30% de hidrogênio reduzirá as emissões de carbono em mais de 75% em comparação com a mesma usina a carvão, e o sistema de 100% de hidrogênio eliminará completamente as emissões de carbono. A MHPS também está desenvolvendo produção e armazenamento de hidrogênio renovável em escala de rede por meio do projeto Advanced Clean Energy Storage (ACES) em Delta, Utah.

Paul Browning, presidente e diretor executivo da MHPS Américas e recém-nomeado diretor regional da Europa, África e Oriente Médio, disse: "No futuro, todas as turbinas a gás vendidas globalmente pela MHPS terão capacidade renovável de combustível de hidrogênio. Isso permite que nossos clientes comprem uma usina de gás natural hoje e a convertam ao longo do tempo em uma instalação de armazenamento de energia renovável. Isso dá aos operadores flexibilidade agora e no futuro para escolher qual combinação de geração de energia a gás natural e armazenamento de energia renovável melhor atende às necessidades de suas redes elétricas. Estamos fornecendo as soluções de geração e armazenamento de energia que permitem aos nossos clientes combater as mudanças climáticas e promover a prosperidade humana. Esta é uma mudança de paradigma energético".

-0- *T Sobre a Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. A Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (MHPS Americas), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.000 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combater de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana. A experiência da MHPS Americas inclui tecnologias e serviços de geração de energia renovável a gás natural, vapor, aeroderivados, geotérmica e distribuída, juntamente com sistemas de armazenamento de hidrogênio e bateria renováveis, soluções de sistemas de controle ambiental e soluções digitais que permitem operações autônomas e manutenção de energia ativos na América do Norte e do Sul. A MHPS Américas é uma subsidiária da Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), uma joint-venture entre a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e a Hitachi, Ltd. que integra suas operações em sistemas de geração de energia. Saiba mais sobre a MHPS acessando www.changeinpower.com. *T

