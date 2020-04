Pentágono acusa Irã de provocação 'perigosa' no Golfo Pérsico

O departamento de Defesa dos Estados Unidos acusou nesta quarta-feira Teerã de realizar ações perigosas e provocativas, após 11 barcos iranianos ameaçarem navios americanos no Golfo Pérsico.

Segundo o Pentágono, os barcos da Guarda Revolucionária iraniana "cruzaram repetidamente as proas e popas dos navios americanos a curta distância e a alta velocidade", chegando a apenas nove metros da proa de um dos navios.

Naquele momento, navios da Marinha e da Guarda Costeira dos EUA realizavam manobras nas águas internacionais no norte do Golfo, conjuntamente com helicópteros de ataque Apache, informou o Pentágono.

Os barcos da Guarda iraniana - lanchas de alta velocidade - ignoraram as advertências dos navios americanos durante aproximadamente uma hora, antes de responder finalmente às comunicações de rádio e partir.

"As ações perigosas e provocativas do IRGCN (sigla do corpo iraniano) aumentaram o risco de erro de cálculo e colisão", destacaram as autoridades de defesa dos EUA, acrescentando que violaram as leis internacionais de navegação.