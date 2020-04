Expira mandato de Gantz para formar governo em Israel

O mandato do ex-opositor israelense Benny Gantz para formar um governo de união do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, expirou na noite desta quarta-feira apesar das negociações.

Ambos haviam obtido, no último momento, uma prorrogação de 48 horas, até a meia-noite desta quarta-feira (horário local, 18H00 horário de Brasília), mas não chegou a nenhum acordo, fazendo o mandato de Gantz fracassar, segundo confirmou à AFP uma fonte da presidência israelense.

Após 16 meses de governo de transição, com reviravoltas surpreendentes, Netanyahu e Gantz se encontraram na noite de segunda-feira pouco antes do final do mandato de Gantz para tentar formar um governo estável.

No entanto, após o prazo expirar à meia-noite e a pedido dos dois líderes políticos, o presidente de Israel, Reuven Rivlin, concedeu-lhes mais 48 horas para continuar suas negociações para um governo sindical.

Esse executivo teria tirado o país da crise política em que está imerso, em meio a uma pandemia de coronavírus, que infectou mais de 12.500 pessoas em Israel.

O presidente Rivlin disse que, se eles não formarem um governo antes do prazo estabelecido, ele provavelmente pedirá ao parlamento israelense, o Knesset, para nomear um candidato a primeiro-ministro, uma decisão que pode levar a uma nova convocação para eleições.