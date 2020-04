Um ano após incêndio, sino de Notre-Dame toca em país atingido pelo coronavírus

O sino principal de Notre-Dame de Paris tocou nesta quarta-feira (15) às 20H00 locais (15h00 horário de Brasília) para celebrar o primeiro aniversário do incêndio que destruiu parcialmente a catedral, cuja reconstrução está paralisada.

O sino principal, conhecido como "Emmanuel", um presente de Luís XIV (1638-1715) para a igreja, tocou na mesma hora em que os franceses se reúnem nas janelas para aplaudir os profissionais de saúde, na linha de frente no combate à epidemia do novo coronavírus.

Um ano depois do incêndio que destruiu o telhado da catedral e comoveu o planeta, a restauração está longe de começar, e a igreja permanece em estado de "emergência absoluta", mesmo que os sensores "não registrem nada preocupante" apesar "dos choques térmicos", afirmou o general Jean-Louis Georgelin, responsável pela restauração.

"Reconstruiremos Notre-Dame em cinco anos, como prometi, e faremos todo o possível para cumprir este prazo", garantiu o presidente francês Emmanuel Macron em uma mensagem de vídeo.

O chefe de Estado agradeceu aos "socorristas, doadores, construtores que estão abrindo caminho para estes dias melhores que se aproximam, nos quais os franceses encontrarão novamente a alegria de estarem juntos e em que a agulha de Notre-Dame se alçará de novo para o céu".

-"Heroísmo"-

Questionado pela AFP, o ministro da Cultura Franck Riester destacou o "heroísmo" da equipe de saúde e dos bombeiros na noite de 15 de abril de 2019: "Para nós, no momento em que atravessamos, é uma mensagem de esperança incrível. A promessa de reconstrução coletiva".

Na opinião do defensor do patrimônio e apresentador de televisão Stéphane Bern, "é preciso salvar Notre-Dame e o patrimônio, porque isso nos dará esperanças para salvar o país".

O risco seria que "esse esforço coletivo, essa aventura humana pelas obras do patrimônio passem para um segundo plano" devido à pandemia. No entanto, "permitem que centenas de famílias vivam", alertou.

"Com nossas obras, contribuímos para relançar a economia e salvar nossas pequenas e médias empresas e nossos artesãos", disse o presidente da Fundação do Patrimônio, Gillaume Poitrinal.

Paciência e determinação são as palavras-chave de Christophe Rousselot, à frente da Fundação Notre-Dame, que arrecadou as maiores doações.

"Para um edifício de oito séculos, estas semanas que nos parecem tão longas parecerão apenas um instante na história da catedral, pela qual em que nossos netos vão se interessar, se a entregarmos em bom estado", comentou.

Para o monsenhor Benoist de Sinety, vigário geral de Paris, "o prazo de cinco anos pode ser mantido, exceto por elementos externos". "O mais importante é que o culto possa retornar, é um lugar vivo, não é um museu", declarou.

"A arquitetura deve respeitar o que é o edifício. Estaremos vigilantes", alerta.

Eric Wirth, vice-presidente da ordem dos arquitetos, estima que "Notre-Dame está em boas mãos". "Há homens se superando, colocando seu compromisso, seu espírito e, pode-se dizer aqui, sua fé a serviço de uma causa que é a da humanidade", segundo ele.

Questionado sobre os 902 milhões de euros em doações e promessas de doações, o general Georgelin afirmou que registrou "cerca de de 200 milhões de euros" e não tem "nenhuma preocupação sobre o fato de que esse dinheiro virá".

Muitos especialistas afirmam que já não há mais problemas com a contaminação pelo chumbo. Mas uma associação militante "pela defesa do ser humano e do meio ambiente", Robin de Bois, voltou à carga e considera que o andaime "é uma grande fonte para que as partículas de chumbo sejam novamente mobilizadas".

Antes de ser suspensa devido à pandemia de coronavírus, a obra já havia sido interrompida rapidamente neste verão para melhorar a proteção dos trabalhadores contra essa contaminação.