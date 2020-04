Como todas as crises econômicas, a crise de 2020 tem um nome: "O Grande Confinamento" ("The Great Lockdown", em inglês), de acordo com os nomes de outras crises como "A Grande Depressão" da década de 1930 e "A Grande Recessão" a partir de 2009.

A economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, usou a expressão na terça-feira para apresentar as últimas previsões da agência para a economia mundial sob esse título, que circulavam pelo mundo.

"O Grande Confinamento" representa uma época em que bilhões de pessoas estão trancadas em suas casas em todo o mundo.

A atual crise econômica mundial é uma consequência direta, precisamente, desse confinamento imposto para combater a expansão do coronavírus.