AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 1 de Maio)

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Líderes do G7 realizam videoconferência sobre resposta ao coronavírus -

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

COLÔMBIA - Cessar-fogo anunciado pela guerrilha do ELN sobre coronavírus - (até 30)

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 26 de Abril)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Conferência de imprensa do FMI na conclusão da reunião virtual da primavera - 12H00

ESTADOS UNIDOS - Todos os presos federais confinados em celas, enfermarias na luta contra vírus - (até 16)

MIAMI (Estados Unidos) - Fique em casa, na Flórida, para combater o coronavírus - (até 3 de Maio)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Coletiva de imprensa do ministério da Saúde - (até 17)

Europa

ROMA (Itália) - Agência de Proteção Civil realiza balanço diário sobre o coronavírus na Itália - (até 19 de Abril)

ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 25 de Abril)

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza reuniões semanais com a mídia sobre COVID-19 - 07H00

(*) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Finanças da UE realizam videoconferência - 11H30

FRANÇA - Bloqueio rigoroso em vigor em toda a França para combater o coronavírus - (até 11 de Maio)

(*) AMSTERDÃ (Holanda) - World Press Photo 2020 - 18H00

REPÚBLICA TCHECA - Estado de emergência para combater vírus - (até 30 de Abril)

RÚSSIA - Semana de folga para trabalhadores em tentativa de diminuir a disseminação de vírus - (até 30 de Abril)

AMSTERDÃ (Holanda) - Assembléia Geral Ordinária da Airbus, com os acionistas instados a não comparecer e votar por procuração - 09H30

LONDRES (Reino Unido) - Downing Street faz balanço sobre coronavírus - (até 19 de Abril)

MOSCOU (Rússia) - Rússia fecha fronteiras para todos os cidadãos estrangeiros - (até 1 de Maio)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Governo deve decidir sobre lockdown -

ALEMANHA - 75º aniversário da libertação dos campos nazistas Buchenwald, Bergen-Belsen, Ravensbrueck e Dachau - (até 29)

Oriente Médio e África do Norte

(*) SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 30 de Abril 2020)

IÊMEN - Coalizão liderada por Riad anuncia cessar-fogo unilateral de duas semanas no Iêmen - (até 23)

ISRAEL - Páscoa judaica -

Ásia-Pacífico

JACARTA (Indonésia) - Mesquitas e outros locais de culto fechados em combate a vírus - (até 24)

Varios

Europe - UE fecha fronteiras externas por 30 dias - (até 17 de Abril)

- Pandemia de coronavírus causa clima de ansiedade - (até 1 de Maio)

SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2020

América

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Capital futurista do Brasil, Brasília, completa 60 anos em quarentena -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Reunião da Primavera do Banco Mundial, realizada on-line para conter a disseminação de vírus - (até 19)

(+) SÃO PAULO (Brasil) - A Comissão Pastoral da Terra apresenta um relatório sobre conflitos agrários em 2019 - 11H00

Europa

(*) ALMATY (Cazaquistão) - Astronautas da NASA Meir e Morgan, o cosmonauta russo Skripochka retornam à Terra da ISS - 03H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - China divulga dados de crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2020 - 00H00

DOMINGO, 19 DE ABRIL DE 2020

Mundo

MUNDO - Domingo de Páscoa no calendário cristão ortodoxo -

Europa

(+) RÚSSIA - Páscoa ortodoxa -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco transmite a oração de Angelus no site do Vaticano - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Arábia Saudita realiza reunião virtual de ministros da Saúde do G20 -

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2020

Europa

MOSCOU (Rússia) - Resumo do julgamento do ex-fuzileiro naval norte-americano Paul Whelan por espionagem -

Oriente Médio e África do Norte

ISRAEL - Yom HaShoah, dia da lembrança do Holocausto - 12H00 (até 21)

TERÇA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 2020

América

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Netflix anuncia resultados - 18H00

Europa

(+) WINDSOR (Reino Unido) - Rainha Elizabeth II completa 94 anos -

QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020

Mundo

(+) MUNDO - Dia da Terra -

(+) ULIANOVSK (Rússia) - 150º aniversário do nascimento de Lenin -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco faz transmissão da audiência geral no site do Vaticano - 06H30