G20: pagamento da dívida de países mais pobres será suspenso por 12 meses

Os países mais pobres do mundo não terão que se preocupar com pagamentos de dívidas a credores oficiais do G20 por pelo menos um ano, afirmou o ministro das Finanças saudita Mohammed Al-Jadaan nesta quarta-feira (15).

Os ministros das Finanças do G20 e os diretores dos bancos centrais anunciaram uma suspensão da dívida após sua reunião virtual nesta quarta-feira.

Al-Jadaan disse que "os países pobres não precisam se preocupar em pagar ao longo dos próximos 12 meses."

A iniciativa "fornecerá cerca de US $20 bilhões em liquidez imediata" para os países pobres usarem "para seu sistema de saúde e para apoiar as pessoas que sofrem de COVID-19," afirmou em coletiva de imprensa.