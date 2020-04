G20 aprova suspensão temporária do pagamento da dívida dos países pobres

Os ministros das Finanças do G20 e os presidentes dos bancos centrais aprovaram nesta quarta-feira (15) a suspensão provisória do pagamento da dívida dos países mais pobres em meio à pandemia de coronavírus, anunciaram em comunicado publicado no final de uma reunião virtual.

O G20 observou que o acordo foi "aprovado pelo Clube de Paris" de grandes credores. "Todos os credores bilaterais oficiais participarão dessa iniciativa", afirmou o G20, que pediu aos credores privados que se unissem ao esforço.

Na terça-feira, as potências industriais do G7 se mostraram a favor de uma suspensão temporária do pagamento da dívida das nações mais pobres do mundo, sujeita ao acordo do G20, para apoiar a luta contra o coronavírus.